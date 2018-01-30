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Acun Ilıcalı'dan sürpriz yarışmacı! Survivor...

Milli Atlet Nevin Yanıt, Survivor All-Star yolcusu. Ünlü atlet Survivor gönüllüler takımında yarışacağını söyledi.

Hürriyet Haber
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Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada önemli başarılara imza atan, 2006 yılında İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle Avrupa Şampiyonu olan ve 2007 yılında Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda da birinci olan Mersinli Milli Atlet Nevin Yanıt, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'i ziyaret etti.

Yanıt, 10 Şubat'ta başlayacak olan 'Survivor All- Star'da gönüllüler adına yarışacağını söyledi. İl Müdürü Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milli atlete 'Survivor All- Star'da başarılar diledi. (Ajansspor)

Acun Ilıcalıdan sürpriz yarışmacı Survivor...

 

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Acun Ilıcalısürpriz

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