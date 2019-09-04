Acun Ilıcalı, Max Kruse'yi avladı
Televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse ile Çeşme'de bir araya geldi.
Spor Arena | Acun Ilıcalı, milli arayı Çeşme'de geçiren Max Kruse ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Ünlü televizyoncu, Alman futbolcuyu gündüz teknesiyle gezdirdi.
Kruse ve Ilıcalı akşam ise ayak tenisinde kapıştı. İkişerli şekilde oynanan tenis maçını Acun Medya 5-4 kazandı. Alman futbolcu, arkadaşıyla birlikte 4-2 geriye düştüğü maçı çevirerek 4-4'e getirdi. Final setinden ise üzgün şekilde ayrıldı.
Çekişmeli mücadeleyi Instagram'dan canlı yayın yaparak paylaşan ikili, takipçilerine teşekkür etti.
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