Açılışı Muslera yapacak!
Dünya Kupası’nın en çok ilgi çeken stadyumu olan Ekaterinburg Arena’da inşaat tamamlandı ve yeni stat kullanıma tamamen hazır hale geldi.
Stadın dışına taşan devasa kale arkası tribünleri nedeniyle şaşkınlık yaratan stadyumun tüm ince işlerinin de sona ermesiyle, Rusya Bayındırlık Bakanlığı mekanda spor müsabakaları oynanabilmesi için gerekli izni verdi.
35 bin kişilik futbol mabedinde dev turnuvanın ardından düzenlemeye gidilecek. Stat dışındaki portatif kale arkası tribünler sökülecek ve kapasite 23 bine düşürülerek bu şekilde hizmet vermeye devam edecek.
İŞTE MAÇ PROGRAMI
Ekaterinburg Arena’da ilk maç, turnuvanın ikinci gününde Muslera’nın takımı Uruguay ile Mısır arasında oynanacak. Fransa-Peru, Japonya-Senegal ve Meksika-İsveç karşılaşmalarına da ev sahipliği yapacak.
Rus ve Sovyet mimarisinden de önemli örnekler taşıyan stadyumun özellikle giriş bölümündeki gösterişli bölüm, gelen misafirlere opera binasına giriyor hissi yaşatacak. İnşaatına 2014’te başlanan stadyumun yapım maliyetinin 12.7 milyar ruble (8.5 milyar TL) olduğu belirtiliyor. (Ajansspor)
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