Aboubakar'a bakın kimler talip! Kaçan balık...
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon başında yeniden takımı Porto'ya dönen Vincent Aboubakar, çok başarılı bir sezon geçiriyor.
Bu sezon oynadığı 33 resmi maçta toplam 26 kez fileleri havalandıran 1992 doğumlu Kamerunlu santrfor için Avrupa'nın dev kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi.
DEVLER PEŞİNDE
Ada basınından The Sun'ın paylaştığı haberde Premier Lig kulüplerinden West Ham United ve Everton'ın oyuncuyla yakından ilgilendiği fakat iki kulübün de söz konusu oyuncuyu almasının zor olduğu belirtildi.
The Sun buna gerekçe olaraksa Manchester United ve Liverpool'un da scout ekipleri vasıtasıyla golcü futbolcunun performansını yakından takip etmesini gösterdi. (Fanatik)
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