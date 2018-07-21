Aboubakar sürprizi! İstediler...
Beşiktaş'ta 2 sezon önce kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ın dünkü Porto idmanında keyifsiz bir görüntü sergilemesi sonrasında Siyah-Beyazlı taraftarlar bu fotoğrafı paylaşıp, “Beşiktaş’a geri dön” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 2 sezon önce kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, kontratının sona ermesinin ardından kulübü Porto’ya dönmüştü. Mavi- Beyazlılar’da geçen sezonu oldukça başarılı bir performansla tamamlayan Kamerunlu futbolcu, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş’ın tekrar kiralamak için girişimlerde bulunduğu deneyimli golcünün dünkü Porto idmanında keyifsiz bir görüntü sergilemesi sonrasında Siyah-Beyazlı taraftarlar bu fotoğrafı paylaşıp, “Beşiktaş’a geri dön” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
İşte o fotoğraf:
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