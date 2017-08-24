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Aboubakar Beşiktaş'a karşı yok!

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Porto, Monaco ve RB Leipzig ile eşleşti. Maç tarihleri de belli oldu. Vincent Aboubakar, Porto - Beşiktaş maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

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Geçen sene Beşiktaş'ta forma giyen Porto'lu Vincent Aboubakar, geçen sene Beşiktaş ile oynadığı Olympiakos maçından kalan cezası yüzünden Şampiyonlar Ligi ilk maçında forma giyemeyecek. Porto'nun ilk maçı Beşiktaş ile. Aboubakar Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki maç tarihleri:

13 Eylül Porto – Beşiktaş

26 Eylül Beşiktaş – RB Leipzig

17 Ekim Monaco – Beşiktaş

1 Kasım Beşiktaş – Monaco

21 Kasım Beşiktaş – Porto

6 Aralık RB Leipzig – Beşiktaş

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