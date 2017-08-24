Aboubakar Beşiktaş'a karşı yok!

Geçen sene Beşiktaş'ta forma giyen Porto'lu Vincent Aboubakar, geçen sene Beşiktaş ile oynadığı Olympiakos maçından kalan cezası yüzünden Şampiyonlar Ligi ilk maçında forma giyemeyecek. Porto'nun ilk maçı Beşiktaş ile. Aboubakar Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.
İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki maç tarihleri:
13 Eylül Porto – Beşiktaş
26 Eylül Beşiktaş – RB Leipzig
17 Ekim Monaco – Beşiktaş
1 Kasım Beşiktaş – Monaco
21 Kasım Beşiktaş – Porto
6 Aralık RB Leipzig – Beşiktaş