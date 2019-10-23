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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Abou Diaby’den Yusuf Yazıcı’ya destek

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Diaby: Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giyebilecek potansiyelin var.

Fransa Ligue 1’de Lille forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransız eski milli futbolcu Abou Diaby ile Paris’te bir araya geldi.

Uzun yıllar Premeir Lig’de Arsenal forması giyen Diaby, Yazıcı’yı çok beğendiğini söylerken, "Fransa’ya yeni geldin, önce ülkeye ve bu kültüre alışmalısın. Futbolculuğunu ve oyun tarzını çok beğeniyorum, burada göstereceğin performansla daha çok Türk oyuncu Fransa’ya gelecektir" dedi.

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DIABY: AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDE FORMA GİYEBİLECEK POTANSİYELİN VAR

Abou Diaby ile bir araya gelen Yazıcı, genç futbolcuların kariyerlerindeki dikkat edilmesi gereken hususlar ve Fransa’da futbol noktasında görüş alışverişinde bulundu. Diaby, genç yıldız Yusuf Yazıcı’ya, "Büyük bir potansiyelin var. Burada Türk futbolunu temsil ediyorsun. Göstereceğin performansla birçok Türk futbolcunun Fransa ve Avrupa’da oynamasının önünü açabilirsin. Ülkeye yeni geldin ve öncelikle buraya ve kültüre alışmalısın. Oyun stilini çok beğeniyorum ve özel bir oyuncusun. Birkaç yıl içinde Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giyebilecek bir potansiyelin var" dedi.

Yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan ayrılan ve Fransa’nın yolunu tutan Yazıcı, Türk takımlarının alt yapısından çıkarak en çok bonservis bedeli ile transfer olan oyuncu olarak yurt dışına transfer oldu. Lille’in Fransa Lig’inde 10’uncu hafta mücadelesinde Toulouse’a deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup olmasına rağmen oyuna 77’nci dakikada giren Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. Özellikle milli aradan sonra idmanlardaki yükselen performansıyla da dikkat çeken genç yıldız form tutmaya başladı.

Abou Diaby’den Yusuf Yazıcı’ya destek

Abou Diaby’den Yusuf Yazıcı’ya destek

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