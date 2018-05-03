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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
03.05.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'tan UEFA ve Nagatomo açıklaması!

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Abdurrahim Albayrak'tan UEFA ve Nagatomo açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) düzenlediği yardımlaşma etkinliğini ziyaret etti. 

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Futbol Takımı’nın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ÇABA Derneği’nin etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gomis, "Bu organizasyona katılmak benim için önemli. Beni çok çok iyi ağırlayan Türk milletine karşı bunu yapmam gerekiyordu. Bunun için de daha fazla organizasyon içerisinde yer almam gerekiyor" şeklinde konuştu. 

ÇABA Derneği’nin bir parçası olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak ise, "Ben tiyatro oyunlarında da oynadım. Burada biz, hepimiz bir aileyiz. Mustafa Cengiz Başkana, Fatih Terim’e ve Gomis’e teşekkür ediyorum. Yoğun bir programı vardı" diye konuştu. 

Abdurrahim Albayrak ile Gomis, daha sonra etkinlik alanını ziyaret etti.

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına takımın son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın Öne Çıkan Açıklamaları Şu Şekilde:

"270 dakikamız kaldı, her dakikası bizim için çok önem arz ediyor. Futbolcu kardeşlerimize güvenimiz sonsuz. Muhteşem taraftarımız, Akhisar'da da olacaktır."

"Ben bugüne kadar hiçbir zaman çalıştığım insanları satmadım, çalıştığım insanları da satmam. Biz buraya geldiysek Mustafa Cengiz'in ekibi ile geldik. Bundan sonra da devam etme kararı aldım. Herkesin çabası Galatasaray'ı daha iyiye getirmektir. Cuma günü akşamı da listeleri vereceğiz. Çok iyi bir çalışma ortamımız var ve çok iyi çalışıyoruz. Herkesin çok takdir edeceği bir liste olacaktır. Allah'ın izniyle kaldığı yerden devam edecek."

UEFA'NIN KARARI NE ZAMAN KULÜBE ILETİLECEK?

"İyi bir karar geleceğine eminiz. 52 bin taraftarımız maçta vardı ve Şampiyonlar Ligi marşını özlediler. Biz Şampiyonlar Ligi'ni yeniden oraya getireceğiz. 11-12 Mayıs gibi karar belli olur."

"Fatih Hoca'nın sürprizi olacak demiştim. Nagatomo dediğim zaman 'O mu geldi?' diye güldüler. Ama o Nagatomo ve Allah'ın izniyle de onun bonservisini alacağız."

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