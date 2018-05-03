Abdurrahim Albayrak'tan UEFA ve Nagatomo açıklaması!
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) düzenlediği yardımlaşma etkinliğini ziyaret etti.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Futbol Takımı’nın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ÇABA Derneği’nin etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gomis, "Bu organizasyona katılmak benim için önemli. Beni çok çok iyi ağırlayan Türk milletine karşı bunu yapmam gerekiyordu. Bunun için de daha fazla organizasyon içerisinde yer almam gerekiyor" şeklinde konuştu.
ÇABA Derneği’nin bir parçası olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak ise, "Ben tiyatro oyunlarında da oynadım. Burada biz, hepimiz bir aileyiz. Mustafa Cengiz Başkana, Fatih Terim’e ve Gomis’e teşekkür ediyorum. Yoğun bir programı vardı" diye konuştu.
Abdurrahim Albayrak ile Gomis, daha sonra etkinlik alanını ziyaret etti.
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına takımın son durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Albayrak'ın Öne Çıkan Açıklamaları Şu Şekilde:
"270 dakikamız kaldı, her dakikası bizim için çok önem arz ediyor. Futbolcu kardeşlerimize güvenimiz sonsuz. Muhteşem taraftarımız, Akhisar'da da olacaktır."
"Ben bugüne kadar hiçbir zaman çalıştığım insanları satmadım, çalıştığım insanları da satmam. Biz buraya geldiysek Mustafa Cengiz'in ekibi ile geldik. Bundan sonra da devam etme kararı aldım. Herkesin çabası Galatasaray'ı daha iyiye getirmektir. Cuma günü akşamı da listeleri vereceğiz. Çok iyi bir çalışma ortamımız var ve çok iyi çalışıyoruz. Herkesin çok takdir edeceği bir liste olacaktır. Allah'ın izniyle kaldığı yerden devam edecek."
UEFA'NIN KARARI NE ZAMAN KULÜBE ILETİLECEK?
"İyi bir karar geleceğine eminiz. 52 bin taraftarımız maçta vardı ve Şampiyonlar Ligi marşını özlediler. Biz Şampiyonlar Ligi'ni yeniden oraya getireceğiz. 11-12 Mayıs gibi karar belli olur."
"Fatih Hoca'nın sürprizi olacak demiştim. Nagatomo dediğim zaman 'O mu geldi?' diye güldüler. Ama o Nagatomo ve Allah'ın izniyle de onun bonservisini alacağız."
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