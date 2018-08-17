Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi: Emre Akbaba...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdurrahim Albayrak müjdeyi verdi: Emre Akbaba...
GeriFutbol Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi: Emre Akbaba...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
17.08.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi: Emre Akbaba...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Abdurrahim Albayrak, "Emre Akbaba için yaptığımız teklifin 3 milyon Euro üzerinde olan kısmını sponsorumuz karşılayacak" dedi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer konularının görüşülmesi üzerine yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Türk Telekom Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrolarına kattıkları iddiasına yanıt veren Albayrak, "Şu an bizim Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu için talebimiz yok. Sadece eskiden beri Beşiktaş Kulübü'yle götürdüğümüz o dostluğu göstermek istedim. Mustafa Pektemek transferi söz konusu değil. Kesinlikle şu anda Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuya talip değiliz" diye konuştu.

"BİR İKİ SAAT İÇİNDE GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"
Akşam saatlerinde bir transferi açıklayacaklarını söyleyen Albayrak, "Yapacak olduğumuz transferle ilgili sağ olsun bizim sponsorlarımızdan birisi bize destek oluyor. Zannediyorum bir iki saat içinde güzel haberler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Bizim Hasan başkanla dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır diyorum. Kendisine çok selam söylüyorum" açıklamasını yaptı.

"GELECEĞİMİZ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTIK"
Detaylı bir toplantı yaptıklarını söyleyen Albayrak, dün detaylı telefon görüşmeleri yaptığının altını çizerek, "Dün akşam 2'ye kadar telefonla konuştum. Yalnızdım evde beyin kanaması geçireceğim zannettim (Gülerek). Çok yorgundum dün. Sağ olsun Mustafa Cengiz başkanla hep beraberiz, Fatih hocamla da toplantı yaptık. Geleceğimiz için görüşmeler yaptık. Bayram yaklaştı, her yer tatile girecek. Maçla ilgili de konuşma yaptık" dedi.

"NEF, AKBABA İÇİN YAPTIĞIMIZ TEKLİFİN 3 MİLYON EURO ÜZERİNDE OLAN KISMINI KARŞILAYACAK"
UEFA'ya söz verdiklerini ve kriterlerin dışına çıkmak istemediklerini söyleyen deneyimli yönetici, "Biz UEFA'ya bir söz vermişiz, onların kriterlerinin dışına çıkmak istemiyoruz. Bir transferi bugün açıklayacağız, bunun bir kısmını Nef karşılayacak. Nef bize ciddi bir olanak sağladı. Büyük paralar veremeyiz. Biz Galatasaray camiasına söz verdik. Biz Galatasaray'ın bir lirasının boşa gitmesini istemiyoruz. Tabii ki çok gelmek isteyenler vardır ama biz Galatasaray menfaatlerinin dışına çıkamayız" diye konuştu.

Albayrak son olarak, "Emre Akbaba için 3 milyon Euro'nun üzerine çıkacak mısınız" sorusuna, "Sponsorumuz, Emre Akbaba için yaptığımız teklifin 3 milyon Euro üzerinde olan kısmını karşılayacak" yanıtını verdi.

Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi: Emre Akbaba...

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 135Galatasaray - Göztepe
    3
    MS1
    1,15
    10423kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Albayrak'tan Mustafa Pektemek açıklaması!Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş ile iyi ilişkiler içinde olduklarının altını çizdi. Albayrak, “Mustafa Pektemek gündemimizde değil." dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mavi Sezon Şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu!

Özlemle beklenen Serie A sonunda başlıyor! İlk hafta iddaa'da...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları

Hatay BŞB'de Transfer