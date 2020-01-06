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Haber Giriş: 06.01.2020 - 21:36,Son Güncelleme:/

Abdurrahim Albayrak: Monacospor...

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Abdurrahim Albayrak: Monacospor...

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Henry Onyekuru'nun imza töreninde güldüren bir açıklamada bulundu.

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesinin ardından Nijeryalı yıldızı önce alnından öpen Abdurrahim Albayrak, ardından transfer hakkında konuştu.

Albayrak, Onyekuru transferi hakkında ''Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum.'' sözlerini kullanırken bu açıklamanın ardından 'Monacospor' sözü sosyal medyada kısa süre içinde birçok hesaptan paylaşıldı.

FALCAO TRANSFERİNDE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray ile Monaco arasında sezon başında yapılan Radamel Falcao transferinde de Abdurrahim Albayrak, Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov hakkında konuşmuştu. Albayrak, Petrov için o zamanlar ''Aramız çok iyi'' açıklamasında bulunmuştu.

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