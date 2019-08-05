Abdullah Topaloğlu: Türk okçuluğu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriAbdullah Topaloğlu: Türk okçuluğu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır
GeriDiğer Abdullah Topaloğlu: Türk okçuluğu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
05.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Abdullah Topaloğlu: Türk okçuluğu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullah Topaloğlu: Türk okçuluğu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türk okçuluğunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacağına inandığını belirterek, "Ondan sonra da amacımız olimpiyat madalyası kazanmak." dedi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un ilk yarısının federasyonları açısından başarılı geçtiğini, birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazandıklarını belirtti.

Hollanda'da 10-16 Haziran'da düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki olimpiyat kota yarışmalarında başarılı olamadıklarını hatırlatan Topaloğlu, 20-26 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek 2020 Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 21-28 Haziran 2020'de Almanya'nın başkenti Berlin'de organize edilecek Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında olimpiyat kotası alma şanslarının bulunduğunu vurguladı.

Hedeflerinin bu kota yarışmaları olacağını, Türk okçuluğunun son 6-7 yılda büyük aşama kaydederek dünyada saygın hale geldiğini anlatan Topaloğlu, "Türk okçuları artık hiç kimseden çekinmiyor. Güney Kore ya da diğer ülkeler olsun başa baş mücadele ediyoruz. Sporcularımız çoğu zaman onları geçme başarısı gösterdi. O nedenle hiçbir korkumuz ya da endişemiz yok. Türk okçuluğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır. Ondan sonra da amacımız olimpiyat madalyası kazanmak." diye konuştu.

Türk sporcuların 2018 ve 2019'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yakaladıkları başarıların altında çok ciddi bir emek ve çalışmanın olduğunu dile getiren Topaloğlu, altyapıya önem verildiği zaman başarıların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Topaloğlu, "Kendi gençlerimizi iyi bir teknik ekip ve iyi malzemeyle bir araya getirdiğiniz zaman başarı kendiliğinden geliyor. Bize düşen bütün bu malzemeleri bir araya getirip onların uyumlu çalışmasını sağlamak. Biz de bu görevimizi yerine getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Mete çok daha büyük başarılara imza atacak"

Bu yıl Dünya Kupası'nın üç ayağında yarışan, 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan, temmuzda klasik yay erkekler dünya sıralamasında 3'üncü basamağa çıkan milli sporcu Mete Gazoz'un Türk okçuluğunun önemli figürlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Topaloğlu, sporcunun Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'nda yaşadığı şanssızlık sonucu olimpiyat kotası alamadığını söyledi.

Topaloğlu, temmuzda Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında hem bireysel hem de takım yarışmalarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'un Türk okçuluğuna uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mete Gazoz, daha çok genç bir sporcu. Çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Mete'nin 3-4 olimpiyat daha göreceğinden eminim. Türkiye'ye olimpiyat madalyası getireceğini düşünüyoruz. Mete'nin gelişiminde teknik ekibimizin çok büyük emeği var. Halen daha bu emek devam ediyor. Mete, çalışmayı seven bir sporcu. Özellikle hocalarının talimatlarını tam olarak yerine getiren disiplinli bir sporcudur. Türk okçuluğu ondan daha uzun yıllar faydalanacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Abdullah Topaloğlu: Türk okçuluğu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır
Modern pentatlonda hedef ilk sekiz'e kalmak
Sergen Yalçın Partizan planını yaptı
Transfer haberleri: Galatasaray'ın Falcao transferine Mandzukic engeli