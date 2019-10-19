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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.10.2019 - 23:05, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim mesajı: "O maç başka olacaktır"

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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim mesajı: "O maç başka olacaktır"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bence oyunun özeti; oyuncularım iştahlarını beceriye yansıtamadı. Bu süreçte tekrar kazanmak istiyorduk. Kazanamadık. Yarından itibaren yoğun olan haftaya hazırlanacağız. Ankaragücü’nü tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig’in 8’inci hafta müsabakasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde geçen 8 haftalık bölümde hiç deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Eryaman Stadında da deplasman galibiyetiyle tanışamadı. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi karşılaştığı MKE Ankaragücü’yle 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında alınan sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Milli takım arası vardı, ondan önce son maçımızı içeride; duygusu, coşkusu fazla bir şekilde kazanmıştık. Milli takıma gidenler, dönenler, arada yaşanan sakatlıklar oldu. Ama o duygu, coşku, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusunu bugün itibariyle de sahaya yansıtmak istedik. Bence oyunun özeti; oyuncularım iştahlarını beceriye yansıtamadı. Bu süreçte tekrar kazanmak istiyorduk. Kazanamadık. Yarından itibaren yoğun olan haftaya hazırlanacağız. Ankaragücü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Derbi maçlarının duygusu çok başkadır”

Büyük umutlarla transfer edilen Tyler Boyd transferi ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında gelen sorulara cevap veren Avcı, “Boyd, isteyerek aldığımız bir oyuncu. Lige de onunla başladık. Performanslarda inişler, çıkışlar elbette olacaktır. Bugün için soracak olursanız Boyd, kulübede 21’inci oyuncu olarak bulundu. Milli takımdan döndü; jetlacktan çıktı ve dün gece de serum yedi. Daha sağlıklı olsaydı bugün değerlendirebilirdik” şeklinde konuştu.

‘Haftaya Fatih Hoca’yla karşılaşacaksınız, neler hissediyorsunuz’ sorusuna Avcı, “Galatasaray’la karşı karşıya geleceğiz. Ben böyle bakıyorum, hayatım boyunca da böyle bakmaya devam edeceğim. Derbi maçlarının duygusu, ruhu, enerjisi çok başkadır. O maç çok başka olacaktır. Özellikle Beşiktaş’ın arması, rengi ve vazgeçmeyen duygusu muhakkak sahaya yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

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