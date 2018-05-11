Abdullah Avcı: Ömür boyu Arda'nın arkasındayız
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçından önce Arda Turan'ın 16 maçlık cezası ile ilgili açıklama yaptı.
Arda'nın arkasında olduklarını dile getiren Avcı, yarışın içinde oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.
Abdullah Avcı maç öncesi şu ifadeleri kullandı:
Bu oyunun içinde olumlu, olumsuz duygular olabiliyor. Bunlardan çabuk kurtulmak gerekiyor. Bizim için bütününe bakıldığında 4 senedir, ilk 4'ün arasında bulunmak harika bir şey. Vazgeçmemek için, 34. haftanın sonunda 90+5'e kadar yarışın içinde olmak istiyoruz."
Arda'nın cezası ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. 16 yaşından beri benim elimde büyüdü. Bundan sonra da hep yanında olacağım. Ömür boyu Arda'nın arkasındayız.
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