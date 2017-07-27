Abdullah Avcı: Kazanamadığımız için üzgünüz

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, şöyle konuştu

"Rakibimiz beklediğimiz gibi sahaya çıktı. Bize baskı ile başladılar. Özelikle sahamızdan çıkarken risk aldık. Bir tanesini serbest vuruştan, bir tanesini de çıkarken kaptırdığımız topla yediğimiz gollerle 2-0 geriye düştük. İlk 45 dakikalık bölüm bize bu skoru gösteriyordu. İlk yarıda 2-0 geride olmamıza rağmen girdiğimiz 3 pozisyon vardı. İkinci yarı itibarıyla oyun disiplininden hiç kopmadan, 1 golün oyunu değiştireceğini düşünüyorduk."

Deplasmanda alınan 3-3'lük sonucun iyi göründüğünü belirten Avcı, "Bir gol oyunu tekrar geri çevirecekti ve arkasından oyuncularımızın yakaladığı coşkuyla 2-0'dan 3-2'ye getirmek son derece önemliydi. Yine bir serbest vuruştan yediğimiz gol var, pozisyon vermeden. 3-3'ten sonra da kazanmak için hamle yapan taraftık. 3-3 belki iyi bir skor gibi gözüküyor ama kazanamadığımız için üzülüyoruz. Küçük detaylarda yaptığımız hatalar sonucunda golleri yedik. İkinci maçta bu hataları yapmamaya çalışacağız. İkinci maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi play-off'unu oynamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, ikinci maçla ilgili olarak ise, "Bugün de kazanmak için çıktık, bir sonraki maça da kazanmak için çıkacağız. Analizler üzerinden, rakibin ligdeki maçını da izleyerek bir plan çıkaracağız ve rövanş maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu