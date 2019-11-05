Abdullah Avcı kararını verdi! Avrupa Ligi'nde bambaşka bir Beşiktaş...
UEFA Avrupa Ligi’ni yedeklerin kendilerini göstermeleri için ciddi bir fırsat olarak gören siyah beyazlı çalıştırıcı, böylelikle takım içindeki rekabeti yükseltmeyi hedefliyor.
İsmail ER - BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde bundan sonra oynayacakları maçları, takım içindeki forma rekabetini yükseltmek için önemli bir fırsat olarak görüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, perşembe günü Portekiz’in Braga takımıyla deplasmanda oynanacak karşılaşmada, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco ve Tyler Boyd gibi bugüne dek genellikle yedek bıraktığı futbolcuları oynatacak.
ATIBA, BRAGA’YA GÖTÜRÜLMEYECEK
Avcı böylelikle bu oyunculara kendilerini göstermeleri için ciddi bir fırsat sunacak ve performansını beğendiği isimleri Süper Lig maçında da oynatacak.
Braga karşısında sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N’Kodou ve Douglas’tan yoksun mücadele edecek olan Beşiktaş’ta, son haftaların formda ismi Atiba Hutchinson da riske edilmemek adına Portekiz’e götürülmeyecek.
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