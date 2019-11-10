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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
AA
10.11.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: 1979'dan beri ilk defa...

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Abdullah Avcı: 1979'dan beri ilk defa...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yukatel Denizlispor'u 1-0 devirdikleri maçın ardından konuştu. Avcı, Braga maçına gidememesine de değindi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a 1-0 üstünlük kurdukları karşılaşmada sonuna kadar golü kovaladıklarını ve hedefledikleri galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü 81. ölüm yıl dönümünde saygıyla, özlemle anıyoruz." diyen Avcı, "Daha hızlı, daha çabuk, dikine oynamak gerekiyordu. İkinci yarı bunu hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Maçta pozisyonlar bulduklarını belirten Avcı, "Rakibin duran toptan net vuruşu var. Onlar da oyunun içinde olmaya çalıştılar. Oyuncularımız, maçı koparabilmek için sonuna kadar her türlü aksiyonu yaptı. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Son 5 maçta 4 galibiyet. Saha dağılımında bazı değişikliklerle bunu sağladık." diye konuştu.

Avcı, aldıkları iyi sonuçların kendilerini hem yarışın içinde tuttuğunu hem de öz güvenlerini artırdığını dile getirdi.

Ljajic'e sahip çıktı

Avcı, performansıyla eleştirilen Adem Ljajic'e sahip çıktı. Ljajic'in de görüşmelerde performansından memnun olmadığını söylediğini belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3-4 haftadır Ljajic'in yine önemli katkıları var. Problem çözmede katkısı önemli. Golün çözümünde buluştuğu yer önemliydi. Galatasaray maçında stoperin çıkmasını sağlayan Ljajic'di. Belki geçen sene skora, asiste katkı yaptığı için eleştiri olabilir ama bence yukarıya doğru seyreden bir grafiği var. Umarım gol ve asist katkısıyla daha iyi olacak. Onu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. O da gayret ediyor."

Hakem kararları

Hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) üzerinden verdikleri karara değinen Avcı, "Penaltı var. Daha hafifinde penaltı verildi. Kırmızı kart da var. VAR'ın gelmesini en çok isteyen teknik adamım. Geçen sene çok gidiliyor diye şikayet vardı, bugün az gidiliyor diye eleştiri var. Yarışıyoruz, herkesin canı yanabiliyor. Biraz daha dikkatli olabilirsek, en azından gri olmayan, net pozisyonlarda hakemin VAR'a çağrılabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Braga maçına gidememesi

Hastalığı nedeniyle Braga maçına gidememesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "1979'dan beri futbolun içindeyim. İlk defa maça gitmediğim oldu. Hem kulübün sağlık organizasyonu hem de hastanenin sağlık kurulu perşembe sabahı gitmemem yönünde karar verdi. 40 senedir antrenman dahi kaçırmadım." cevabını verdi.

Oyunculardan Umut Nayir'in de hasta olduğuna dikkati çeken Avcı, "Maça gelemedi, serum yiyor. Bir sporcu her an bunun içinde. Toplum bu mu oldu, bunu mu kovalayacağız?" açıklamasını yaptı.

Sürekli kadro değişikliğiyle ilgili yapılan eleştirilere de tepki gösteren Avcı, "10 kişilik sağlık ekibi var. Yorgunluk testleri, sakatlanma riski ölçüm testi var. Bu eleştiri, oynayan futbolcuyu değersiz hale getiriyor. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Avrupa kupasında 10 puanımız olabilirdi. Buradaki hakemleri konuşuyorsunuz, oradakileri de konuşun." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalardaki çıkışlarıyla ilgili Avcı, "Bazen teknik adam gider, bazen yeni yönetim gelir ve pozitif değişiklik olur. Yeni yönetimin bizlerle iletişimi son derece iyi. Kazandıkça enerji daha yukarı çıkar, birbirine sarılmalar başlar. Şu an onu yaşıyoruz. Bize yardımcı ve destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Patinaj çekmeye devam ediyoruz"

Hakem kararlarının ve yabancı oyuncu sayısının çok konuşulduğuna dikkati çeken Avcı, "Devamlı hakemleri konuşursak, altyapıları konuşursak, bu savunma şekli olur. Eğitime ve bilgiye yatırım yapmadıkça, daha geriye gidiyoruz. Stadın güzel olabilir, insan kalitesi olmayınca, bilgi olmayınca... Devamlı çatışma haline girersek mesafe kat edemeyiz. Başladığımızdan beri hakem, yabancı sayısı, aç kapa, uzat kısalt konuşuyoruz. Yerli ve yabancı rekabetini nasıl sağlarız, eğitimle yerli oyuncu sayısını nasıl çoğaltırız konularını konuşmuyoruz. Patinaj çekmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını savunan Avcı, "Hocamızla ilişkimiz çok sağlam. Yılın teknik direktörü ödülünü benimle paylaşmış, çok saygı duyduğum biri. Bütün sevgimle onun yanındayım. Hocayla karşı karşıya gelmedik ama böyle algı oluşturmayalım lütfen." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk 6 haftasındaki kötü sonuçların eleştirilmesiyle ilgili soruya Avcı,"Bu kadar emek verdikten sonra 5 maçla antrenörlük tartışılmaz. Hala eksiklerimiz var. Tamamlamamız gereken bir sürü şey var. Beşiktaş forması her zaman yarışın içinde olmalı. Yönetim değişikliği, oyuncu transferi, sakatlıklar, bir sürü şey var." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

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