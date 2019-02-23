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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.02.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Abdülkadir Parmak: 'Formama biraz geç kavuştum'

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Abdülkadir Parmak: 'Formama biraz geç kavuştum'

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Abdülkadir Parmak, Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2-1'lik skorla kazanaran 2 hafta sonra rahat bir nefes aldı. Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 36'ya yükseltti.

Mücadelenin ardından gecenin kahramanlarından biri olan Abdülkadir Parmak, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Abdülkadir'in maç sonu açıklamaları:

"Takım galip geldiği sürece kimin gol attığının önemi kalmıyor. Ama tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Her Trabzonlunun hayalidir bu formayı giymek. Ben bu formaya biraz geç kavuştum, 24 yaşındayım."

'Kuzenim kanser hastalığına yakalandı'

"Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4. seviyede hastalığı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından bu açıklamayı yaptı...

"Göztepe taraftarına teşekkür ediyoruz"Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, kendilerini alkışlayan Göztepe taraftarına teşekkür ederek, "Oynayanı ve kazananı centilmence alkışladılar. Sahalarımızda görmek istediğimiz bir hareketti. Aldığımız galibiyet kadar anlamlı bir hareketti" diye konuştu.
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