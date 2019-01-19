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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.01.2019 - 19:36, Son Güncelleme:

Aatıf: "Rizespor'a her şeyimi vereceğim"

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Aatıf: "Rizespor'a her şeyimi vereceğim"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, resmi sözleşme imzalanan Aatif Chahechouhe için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına konuşan Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Aatif ile yarım sezon anlaştıklarını, sezon sonu da devam etmesini istediklerini dile getirerek, “Hocamıza kendisi çalışmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fenerbahçe'de iç problemler yaşadı. Fenerbahçe'nin Aatif'e ihtiyacı olduğu halde Ali Koç Rizespor'a gitmesini istedi. İstanbul'da görüşmeleri tamamdık. İnşallah her maç asist ve golleri ile taraftarı coşturmasını bekliyoruz. Her şeyden önce sağlık diliyoruz" dedi.

Chahechouhe: "Rizespor'a her şeyimi vereceğim"

Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ise, Okan Buruk ile Sivasspor'da çalışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Okan Buruk hocam Rize'ye gelmem için bana çok büyük güven verdi. Kulübüm Fenerbahçe'de Rizespor'a gelebilmek için çok fedakarlık yaptı. Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal ile görüştük. Gelmemde etkili oldu. Kolay olmayacak. Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağız. Rizespor ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Rizespor'a her şeyimi vereceğim. Sakatlığım yok. Fiziksel olarak tam hazır olamayabilirim. Çünkü, Fenerbahçe'de kadroda değildim. Kasımpaşa maçında oynayabileceğime inanıyorum. Hocamız ile bunu konuşacağız. Bize vereceği süre konusunda konuşacağız. Her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlar bana çok güzel destek mesajları verdi. Herkese minnettarım" şeklinde konuştu.

Taraftarlar Faslı oyuncuyu stat girişinde meşale yakarak, tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

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