Aatıf Chahechouhe kadroda yok
Çaykur Rizespor'da Nakoulma kadroya dahil edilirken, sakatlığı devam eden Aatıf Chahechouhe ise Ankara'ya götürülmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, ligi beşinci sırada bitirebilmek adına kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını söyledi.
Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki haftada iki beraberlik alarak 4 puan kaybettiklerini hatırlattı.
Ligi ilk beş içerisinde bitirebilmek için en az 7 takımın mücadele verdiğini ifade eden Kartal, "Ligi beşinci sırada bitirecek takımın Avrupa şansı bulunuyor. Biz de bu yarışın içerisindeyiz. Ligi beşinci sırada bitirebilmemiz için, MKE Ankaragücü karşısında kazanmak zorundayız. Rakibimiz de ligin ikinci yarısında iyi oynayan ekiplerden. Çok zorlu bir mücadele olacak." dedi.
Kartal, çok iyi bir ekip olduklarını kaydederek, "Özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi bir ivme yakaladık. Çok kaliteli ve karakterli bir kadro yapısına sahibiz. Kalan maçlarda en iyisi için çalışacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de iç transferde görüşmelerimiz olacak. Hedefimiz kadromuzu korumak." diye konuştu.
Yeşil-mavili ekipte sakatlıktan çıkan Nakoulma kadroya dahil edilirken, sakatlığı devam eden Aatıf Chahechouhe ise Ankara'ya götürülmedi.
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