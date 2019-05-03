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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Aatıf Chahechouhe kadroda yok

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Aatıf Chahechouhe kadroda yok

Çaykur Rizespor'da Nakoulma kadroya dahil edilirken, sakatlığı devam eden Aatıf Chahechouhe ise Ankara'ya götürülmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, ligi beşinci sırada bitirebilmek adına kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki haftada iki beraberlik alarak 4 puan kaybettiklerini hatırlattı.
Ligi ilk beş içerisinde bitirebilmek için en az 7 takımın mücadele verdiğini ifade eden Kartal, "Ligi beşinci sırada bitirecek takımın Avrupa şansı bulunuyor. Biz de bu yarışın içerisindeyiz. Ligi beşinci sırada bitirebilmemiz için, MKE Ankaragücü karşısında kazanmak zorundayız. Rakibimiz de ligin ikinci yarısında iyi oynayan ekiplerden. Çok zorlu bir mücadele olacak." dedi.

Kartal, çok iyi bir ekip olduklarını kaydederek, "Özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi bir ivme yakaladık. Çok kaliteli ve karakterli bir kadro yapısına sahibiz. Kalan maçlarda en iyisi için çalışacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de iç transferde görüşmelerimiz olacak. Hedefimiz kadromuzu korumak." diye konuştu.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıktan çıkan Nakoulma kadroya dahil edilirken, sakatlığı devam eden Aatıf Chahechouhe ise Ankara'ya götürülmedi.

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