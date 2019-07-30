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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.07.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

A Milli Takım'dan TFF 2. Lig'e! Hayrullah Mert Akyüz, Sivas Belediyespor’da...

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A Milli Takım'dan TFF 2. Lig'e! Hayrullah Mert Akyüz, Sivas Belediyespor’da...

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivas temsilcisi 25 yaşındaki milli eldiven Hayrullah Akyüz'ü renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak 1. Lig ekibi Adanaspor’da forma giyen tecrübeli kaleci Hayrullah Mert Akyüz ile anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Namık Altunsoy’un bizzat istediği 25 yaşındaki başarılı kaleci Akyüz, önceki gün Afyon kampına katılarak çalışmalara başladı. 

2014-2015 sezonunda Adanaspor altyapısından Adanaspor A takımına yükselen Hayrullah Mert Akyüz, A2 Milli Takımı ile 2 maça çıkarken, kariyerinde ise 96 maçta kaleyi korudu. 

2015 yılının Haziran ve Kasım ayları arasında A Milli Takım'a ise 4 kere çağrı aldı ama hiç forma giyemedi.

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A Milli Takımdan TFF 2. Lige Hayrullah Mert Akyüz, Sivas Belediyespor’da...

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