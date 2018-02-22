73 milyonluk hayal kırıklığı! Tepki çekti...
4,5 yıllık maliyeti 73 milyon TL’yi bulacak olan Vida, kötü performansıyla şok etkisi yaptı. Hırvat oyuncu Bayern Münih önünde de takımını yaktı.
Beşiktaş' a devre arasında büyük umutlarla alınan Vida şu ana kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Siyah-Beyazlı yönetimin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Vida için imza parası, maç başı ücret ve yıllık alacaklarıyla birlikte 4,5 yıl içinde 73 milyon TL ödenecek.
TAKIMINI YAKTI
Bayern Münih maçında 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yakan Vida farklı yenilgide başrol oynadı. Performansıyla da beklenenden çok uzak kaldı.
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