7 takım sevindi, 18 takım üzüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri7 takım sevindi, 18 takım üzüldü
GeriFutbol 7 takım sevindi, 18 takım üzüldü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
08.05.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

7 takım sevindi, 18 takım üzüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 takım sevindi, 18 takım üzüldü

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir üst lige yükselecek son 5 takım, play-off maçlarıyla belli olacak.

2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon heyecanı dünkü Spor Toto 1. Lig'deki MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçıyla tamamlandı.

Tüm alt liglerde şampiyonluğa ulaşan ekiplerin yanı sıra play-off'ta yollarına devam edecek ve ligden düşen ekipler belirlendi. Üç ligde toplam 7 takım bir üst lige çıkarken, play-off'larda 5 ekip daha yükselme şansı yakalayacak.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 18 takım ise bir alt lige düştü.

Spor Toto 1. Lig

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de 1 ekip daha play-off'tan Süper Lig'e çıkacak.

Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yer aldığı play-off'ta yarı final ilk maçları 11 Mayıs Cuma günü, rövanşları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Boluspor-Gazişehir Gaziantep eşleşmelerinin galibi 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da oynanacak finalde Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

Spor Toto 1. Lig'de son 3 sırayı alan Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor ise gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig

İki grupta toplam 3 takımın Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor gruplarını lider tamamladı ve gelecek sezon 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.

Ligde iki grupta dörder takım 1. Lig'e yükselmek için play-off mücadelelerine çıkacak. Beyaz Grup'ta Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Keçiörengücü play-off'ta yer alacak.

Takımlar ilk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerin ardından iki gruptan birer takım play-off finalinde karşılaşacak.

TFF 2. Lig'de play-off heyecanı 10 Mayıs Perşembe günü, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor, Keçiörengücü-Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor ve Sakaryaspor-Bandırmaspor maçlarıyla başlayacak.

Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Silivrispor, Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu lige veda eden ekipler oldu.

TFF 3. Lig

Üç grupta toplam 3 ekibin 2. Lig'e çıktığı TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor mutlu sona ulaştı.

Her gruptan birer takımın daha 2. Lig'e yükseleceği TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Bayburt Grup Özel İdare, Kemerspor 2003, Bayrampaşa ve Düzcespor, 2. Grup'ta Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Tire 1922 ve Anagold 24Erzincanspor, 3. Grup'ta ise Tarsus İdmanyurdu, Sultanbeyli Belediyespor, Kızılcabölükspor ve Elaziz Belediyespor play-off maçları oynayacak.

1. Grup'ta 12 Bingölspor, Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor, 2. Grup'ta Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor, 3. Grup'ta ise Aydınspor 1923, Tekirdağspor ve Arsinspor gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Düşenler ve çıkanlar

Alt liglerde şimdiye kadar bir üst lige yükselenler ve lige veda edenler şöyle:

Lig                       Çıkanlar                                              Düşenler

Spor Toto 1. Lig  Çaykur Rizespor,                                 MKE Ankaragücü Samsunspor, Grandmedical Manisaspor, Gaziantepspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Hatayspor,                               Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu

TFF 2. Lig Beyaz Grup Altay Nazilli Belediyespor,        Karşıyaka, Silivrispor

TFF 3. Lig 1. Grup Manisa Büyükşehir Belediyespor,   12 Bingölspor, Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor

TFF 3. Lig 2. Grup Darıca Gençlerbirliği Kırıkhanspor,  Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor

TFF 3. Lig 3. Grup UTAŞ Uşakspor Aydınspor 1923,   Tekirdağspor, Arsinspor

En Çok Oynanan Bahis
  • 556Akhisar Bld.G.Spor - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,45
    810kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Testi çöz! Ne kadar iyi bir FC Barcelona taraftarısın?

Arsenal'e Laurent Koscielny şoku! 6 ay yok

İskoçya Premiership maçlarına iddaa oynayacaklar dikkat!

Fenerbahçe'nin 4 yıllık kupa hasreti