650 poundluk terlikleri ortalığı salladı! Tanınmaz halde...

Arsenal’in İspanyol sağ beki Hector Bellerin, Londra’daki moda haftasına katıldı ve giydiği kıyafetle dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti. Tanınmayacak haldeki görüntüsüyle ortalığı salladı.
Tecrübeli oyuncu bu organizasyonda; 650 Pound (3.319 TL) değerindeki püsküllü terliği, normalde kadınlar için satılan 1.100 Pound’luk (5.617) altın rengi pijaması ve 300 Pound’a (1.532 TL) satılan siyah paltosuyla boy gösterdi.
22 yaşındaki savunmacı, üzerindeki kıyafetler için toplamda 2.050 Pound (10 bin 468 TL) harcadı. (Fanatik)