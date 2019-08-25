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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
25.08.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

6 saat içinde 11 TEK MAÇ fırsatı! Manchester City, Trabzonspor, Barcelona, iddaa oranları...

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6 saat içinde 11 TEK MAÇ fırsatı! Manchester City, Trabzonspor, Barcelona, iddaa oranları...

Saat 16:00'da "Bournemouth - Manchester City" maçıyla başlıyoruz, 22:00'deki "Barcelona - Betis" karşılaşmasına kadar tam 11 TEK MAÇ fırsatı iddaa bülteninde! İşte detaylar...

16:00-22:00 arası, 6 saat içinde 11 TEK MAÇ fırsatı...

PREMIER LİG'DEN 2 MAÇ, İDDAA'DA TEK MAÇ!

Son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, Bournemouth deplasmanında; Tottenham ise evinde Newcastle'ı konuk edecek. 

Premier Lig'deki bu 2 maç, iddaa'da TEK MAÇ fırsatıyla bültende yerini almış durumda...

Misli.com yazarı Murat Fevzi Tanırlı; "Tottenham handikaplı kazanmaya yakın ama 1,35 oranı az bulanlar için ilk 45 golleri düşünülebilir." dedi ve 1,95 oranıyla "İlk Yarı 1.5 ÜST" önerdi.

SÜPER LİG'DE GÜNÜN TÜM MAÇLARINDA "TEK MAÇ" FIRSATI!

19:15'te "Çaykur Rizespor - Sivasspor" ve "Trabzonspor - Yeni Malatyaspor" karşılaşmaları oynanacak. 21:45'te ise "Antalyaspor - Denizlispor" ile "Galatasaray - Konyaspor" maçları başlayacak.

Süper Lig'de günün maçlarına iddaa'da TEK MAÇ seçeneğiyle oynayabilir, her maçı ayrı ayrı kuponlarına MBS1 avantajıyla alabilirsiniz.

Misli.com yazarı Ertan Süzgün; "Antalyaspor ve Denizlispor maça dengeli başlar. İlk 45 dakikada eşitliğin bozulmayacağını düşünüyorum." dedi ve 1,85 oranıyla "İYX" önerdi.

6 saat içinde 11 TEK MAÇ fırsatı Manchester City, Trabzonspor, Barcelona, iddaa oranları...

İTALYA SERIE A VE İSPANYA LA LIGA'DA DA TEK MAÇ FIRSATLARI VAR!

İtalya Serie A'da Milan ve Lazio'nun sezon açılış maçları ile İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona'nın maçlarında "TEK MAÇ" farkını yaşayabilirsiniz.

Barcelona'ya Betis karşısında handikaplı 1,35 iddaa oranı açıklandı, Milan'ın Udinese deplasmanında kazanmasına ise 1,80 veriliyor...

"HERTHA - WOLFSBURG" HEM TEK MAÇ, HEM DE MİSLİ.COM'DA CANLI!

Almanya Bundesliga'da ise günün maçı hem TEK MAÇ, hem de Misli.com'da CANLI yayında olacak.

Bu karşılaşmaya iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %35'i 1,55 oranla "2.5 ÜST" tercihine yoğunlaşmış durumda... Ön plana çıkan ikinci tercih ise 1,30'luk iddaa oranıyla "KG VAR" olarak göze çarpıyor.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Bayern'in efsane ismi Robben'in ilk golü, Wolfsburg ağlarınaydı! Hatırlayalım...

 

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