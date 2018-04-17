50 golde katkısı var, yarın kadroda olmayabilir! Yerine Nani...
4-2'nin rövanşında, Salzburg deplasmanında 4-1 yenilip UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Lazio, ligde de Roma ile puanları paylaşmıştı. Fiorentina maçı öncesi basına konuşan Simone Inzaghi, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Derbiyi tamamlayamayan Ciro Immobile'yi yarın riske etmek istemediğini açıklayan Inzaghi, şunları söyledi.
"Ayak içine sert bir darbe aldı ve yarın onu riske etmek istemiyorum. Bu sabah su tedavisine iyi yanıt verdi, yarına kadar da hazır olmasını bekliyoruz ama risk almak istemiyorum.
Patric sakat, Radu cezalı. Bu iki isim dışında şu an için eksiğimiz yok. Immobile oynamazsa Nani ya da Felipe Caicedo'ya forma verebilirim."
Bu sezon 43 resmi maçta forma giyen Ciro Immobile, 39 gol atarken 11 de asist yaptı, 50 gole katkı yaptı.
Fiorentina-Lazio karşılaşması CANLI yayınla Nesine.com'da olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle