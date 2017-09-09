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5 gollü maçın galibi Elazığspor oldu

Futbol: TFF 1. Lig - Denizlispor: 2 - Elazığspor: 3

AA
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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Denizlispor, Elazığspor'a kendi sahasında 3-2 mağlup oldu.

İşte maçın detayları:  

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Bilal Gölen

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Moritz (Dk. 45+1 Şevki Çınar), Taşkın İlter, Sankoh (Dk. 46 Burak Altıparmak), Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı (Dk. 71 Hüseyin Atakan Üner), Barış Örücü

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Sarpong (Dk. 77 Berk Yıldız), Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Tatos (Dk. 89 Kadir Bekmezci), Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk (Dk. 81 Lucio Maranhao), Tom Silva

Goller: Dk. 38 (penaltıdan) ve Dk. 61 Tom Silva, Dk. 87 Tatos (Elazığspor), Dk. 77 ve 88 Barış Örücü (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Moritz, Dk. 73 Ömer Alp Kulga, Dk 76 Kerem Can Akyüz (Denizlispor), Dk. 44 Mertan Caner Öztürk, Dk. 76 Tatos (Elazığspor)

Anadolu KulüpleriDenizlisporElazığspor
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