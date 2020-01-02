4 büyüklerin acı gerçeği!

Dijital dergi Spor Arena Plus, Ocak 2020 sayısı ile 3 yaşına girdi. Çağdaş spor yazarlarının yazılarının yanı sıra özel haberler ve araştırma dosyalarının yer aldığı derginin ocak sayısında futbolcu sakatlıklarıyla ilgili detaylı bir araştırma yer alıyor. Sezonun ilk yarısında 4 büyük kulüpten 51 futbolcunun toplam 60 kez sakatlandığını ortaya koyan özel dosyada çok çarpıcı bilgiler yer alıyor...

İBRAHİM TORAMAN İLE BEŞİKTAŞ SIRLARI

Beşiktaş'ta aralıksız 10 yıl oynayan ibrahim Toraman, Spor Arena Plus Genel Yayın Yönetmeni Adil Demirçubuk’a verdiği röportajda, siyah beyazlı kulüpte bu kadar uzun süre forma giymesinin sırrını anlattı ve gençlere tavsiyelerde bulundu.

İŞTE G.SARAY'IN YENİ SOL BEKİ

Galatasaray'ın yeni sol beki Marcelo Saracchi nasıl bir futbolcu? Sarı kırmızılılar için doğru isim mi? Orhan Uluca, Spor Arena Plus okurları için kaleme aldı.

10 YILDA NELER DEĞiŞTi?

Çetin Cem Yılmaz, 2010’lu yıllarda Avrupa futboluna damga vurup şekillendiren 10 trendi yazdı. Daha hızlı, daha görkemli, daha gollü ve bol paralı futbol...

TÜM OLİMPİK BRANŞLAR

Spor Arena Plus’ta futbolun yanı sıra, basketbol, voleybol, atletizm, dart ve amatör futboldan ilgiyle okunacak araştırma ve röportajlar yer alıyor.

ÇAĞDAŞ YAZAR KADROSU

Dergide, Hüseyin Özkök, Ünal Özüak, Kerem Akbaş, Reşat Köstem, S. Oytun Eroğlu, Koray Durkal, Cengiz izmitli, Umut Hızdil ve Arif Doğan’ın da yazıları bulunuyor.

Spor Arena Plus, Dergilik uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.

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