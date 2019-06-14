4,5 milyon euroya satılan Tosic kiralık dönüyor | Transfer haberleri
Beşiktaş, Çin'in Guangzhou takımına 4,5 milyon euroya sattığı Dusko Tosic'i kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.
Çin'de son dönemde forma şansı bulamayan Sırp stoper, gelmeye sıcak baksa da transferin önündeki tek engel bütçe... Zira mali disiplin uygulayan siyah beyazlı ekip Tosic icin kirala bedeli ve ücretler dahil toplan 1,5 milyon euro bütçe ayırmış durumda.
Eğer Tosic kendisine önerilen rakamı kabul ederse kiralık olarak Beşiktaş'a dönecek.
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