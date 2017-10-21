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3'er 3'er gidiyorlar! İrfan Buz ile...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor’da Bülent Uygun’dan boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirilmişti.

Hürriyet Haber
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Osmanlıspor’da göreve İrfan Buz geldikten sonra ortaya çıkan istatistik dikkatleri çekti. Buz ve öğrencileri son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 yenilgi alırken, söz konusu maçlarda 3 golden aşağı gol olmadı.

Ankara ekibi ile ilk maçını Antalyaspor deplasmanda oynanayan İrfan Buz, bu mücadelede sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Daha sonra sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 geçen Osmanlıspor, bir sonraki maçta yine deplasmanda kayıp yaşadı ve Bursaspor’a 3-1 boyun eğdi.

Osmanlıspor, Süper Lig’in 9.haftasında ise evinde Kardemir Karabükspor’u 3-0 geçmeyi başardı. (Ajansspor)

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