3'er 3'er gidiyorlar! İrfan Buz ile...

Osmanlıspor’da göreve İrfan Buz geldikten sonra ortaya çıkan istatistik dikkatleri çekti. Buz ve öğrencileri son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 yenilgi alırken, söz konusu maçlarda 3 golden aşağı gol olmadı.
Ankara ekibi ile ilk maçını Antalyaspor deplasmanda oynanayan İrfan Buz, bu mücadelede sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Daha sonra sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 geçen Osmanlıspor, bir sonraki maçta yine deplasmanda kayıp yaşadı ve Bursaspor’a 3-1 boyun eğdi.
Osmanlıspor, Süper Lig’in 9.haftasında ise evinde Kardemir Karabükspor’u 3-0 geçmeyi başardı. (Ajansspor)