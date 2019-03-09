350 milyonluk bomba! Neymar...
İspanya basınında yer alan habere göre Real Madrid, transfer etmek istediği Neymar için 350 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Paris Saint Germain takımında forma giyen dünya yıldızı futbolcu Neymar, Real Madrid'in kıskacında. İspanyol Diario Sport'un haberine göre Madrid temsilcisi, Brezilyalı için 350 milyon Euro kasasından çıkaracak.
PSG'ye 222 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olarak dünya rekoru kıran Sambacı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla eflatun-beyazlılara göz kırptı.
Neymar, "Paris'te mutluyum, gerçekten iyi hissediyorum; ama geleceği kimse bilemez. Real Madrid'de oynayacağım demiyorum. Barcelona'da oynayarak çocukluk hayalimi gerçekleştirmiştim." diye konuştu.
Öte yandan Neymar'ın 36 milyon Euro'luk yıllık ücretini 45 milyona çekileceği öne sürüldü.
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