"35 dediler, ben de atarım dedim" Negredo...

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İspanya La Liga ekibi Valencia’dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu. Bu sezon ilk golünü 2-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, ilerleyen haftalarda iyice formunu bulacağını söyledi. Takım olarak şampiyonluğa odaklandıklarını belirten tecrübeli isim, “Tüm takımlar şampiyon takıma karşı farklı motivasyon içinde oluyor. Ayrıca sert ve agresif bir futbol ortaya koyuyorlar. Fiziki olarak hep en üst seviyede olmak ve orada kalmak gerekiyor. Ben de buna ayak uydurmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Üst düzey bir takıma sahibiz’

Türkiye Süper Ligi ve İspanya La Liga’yı da kıyaslayan Negredo, bizim ligimizin daha zorlu olduğunu belirtti. Negredo, “Türkiye’de futbol, İspanya’ya göre daha zor oynanıyor. Kolay maç kesinlikle yok. Bu kadar zorlu bir lig olduğunu buraya gelince öğrendim. Bizlere düşen buna göre çalışmak ve şampiyonluk için mücadele etmek. Bunu yine başaracağız. Çok kaliteli ve üst düzey bir takıma sahibiz” yorumunda bulundu.

"35 dediler ben de atarım dedim"

Alvaro Negredo, Beşiktaş’a imza töreninde yaptığı hareketle günlerce konuşulmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar 35 gol atacağına dair söz verip önündeki panoya bu rakamı yazarak imzalamıştı. Kara Kartal’da 15 maça çıkmasına rağmen 1 golü bulunan Negredo, konuyla ilgili olarak ise, “Bana, ‘35 gol atar mısın’ diye sordular, ben de elbette atarım dedim. İspanya’da buna benzer bir söz var. Peşin verilen bir şeyin altına imza atarım demek gibi. Forvet oyuncusunun şanssızlığı ne kadar iyi oynarsa oynasın herkes attığı gollere bakar” dedi. (Fanatik)