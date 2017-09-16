3 puan zevkten dört köşe etti! Kayserispor...

Dünya yıldızı Eto ve Nasri gibi oyunculara sahip Antalyaspor karşısında elde ettiği 2-0'lık net galibiyetle Süper ligin 5.haftasında puanını 10'a çıkaran Kayserispor, sezonun ilk maçı olan Galatasaray karşılaşması sonrası oynadığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İkinci baharını yaşayan kaptan Umut Bulut ve Eto'nun penaltısını kurtaran Romanya milli takımının da file bekçisi Silviu, ilk dakikadaki harika golün sahibi Badji, Antalyaspor galibiyetinde arkadaşlarından bir adım öne çıkarken Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçı şöyle yorumladı:

"Çok yorgunum, sanki 90 dakikayı ben oynamış gibiyim. Çok iyi maç oynadık, kazandık mutluyum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Dünyanın her tarafında aynı, karşınızda yıldızlardan bir takım olsa bile iyi çalıştığınız zaman galibiyet kendiliğinden geliyor. Sahada nasıl durulacağını bugün gösterdik, çok iyi çalıştık. Boşlukları rakibimize karşı kapattık. Bir hafta boyunca iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, çok iyi çalıştı futbolcular, beni üzmediler. Galibiyet futbolcular ve taraftarındır. Türkiye'de kalmayı hak ettiğimi düşünüyorum,. Bu arada Sumudica'nın ismini biraz daha fazla duyacaksınız. Kazandığımız zaman takımım hep önde, kaybettiği zaman her şeyi ben kabulleneceğim. Galibiyet takımın, yenilgi benimdir. Medya ve televizyonun Türkiye'de ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. 3-5-2 sistemiyle eleştirildiğim için sistem değiştirince elimdeki birbirinden değerli oyuncularımı özellikle stoperlerin bazılarını kulubede oturtuyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan , Kayserispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürken, kupada kadroda daha az oynayan oyunculara yer vererek, Kasımpaşa deplasman maçının hazırlıklarına başlayacak,.