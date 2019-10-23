28 yıl sonra bir araya geldiler! Tanju Çolak ile Alp Yalman...
Galatasaray'ın ve milli takımın efsane golcüsü Tanju Çolak, Alp Yalman ile 28 yıl sonra bir futbol turnuvasında buluştu.
Galatasaray'ın ve milli takımın efsane golcüsü Tanju Çolak, Galatasaray'dan ayrıldığında başkan olan Alp Yalman ile 28 yıl sonra bir futbol turnuvasında buluştu. Antalya'daki 5. Efsaneler Kupası'nda sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.
1991'de uzun süren transfer görüşmeleri sonuçsuz bitince Avrupa Gol Kralı ünvanına da sahip olan Tanju Çolak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Çolak, Galatasaray'dan kopmasında başkan Yalman'ın payı olduğunu söylemişti.
Yıllar sonra buluşan ikili geçmişe sünger çekti. Çolak, "Başkanla duygu yüklü anlar yaşadık. Birbirimize içten bir şekilde sarıldık" dedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle