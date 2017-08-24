2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde millilerin rakipleri belli oldu!

2019 yılında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Milliler, daha önce Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Letonya ve Ukrayna ile eşleşirken, son rakibi ise elemelerden gelecek takım olarak belirlenmişti. Ay-yıldızlıların son rakibi ise İsveç oldu.
Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya
B Grubu: İsveç, Türkiye, Letonya, Ukrayna
C Grubu: Polonya, Kosova, Litvanya, Macaristan
D Grubu: İtalya, Hollanda, Hırvatistan, Romanya
E Grubu: Bosna Hersek, Belçika, Fransa, Rusya
F Grubu: Bulgaristan, Çekya, İzlanda, Finlandiya
G Grubu: Almanya, Sırbistan, Avusturya, Gürcistan
H Grubu: İsrail, Büyük Britanya, Yunanistan, Estonya
2019 FIBA Dünya Kupası elemeleri, Kasım 2017'de başlayıp Şubat 2019'da sona erecek.
A Mili Basketbol Takımı'nın eleme maçlarının programı şöyle:
23 Kasım 2017 / Türkiye - Letonya
26 Kasım 2017 / Ukrayna - Türkiye
23 Şubat 2018 / İsveç - Türkiye
26 Şubat 2018 / Letonya - Türkiye
28 Haziran 2018 / Türkiye - Ukrayna
1 Temmuz 2018 / Türkiye - İsveç