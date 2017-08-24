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2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde millilerin rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

DHA
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2019 yılında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Milliler, daha önce Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Letonya ve Ukrayna ile eşleşirken, son rakibi ise elemelerden gelecek takım olarak belirlenmişti. Ay-yıldızlıların son rakibi ise İsveç oldu.

Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya

B Grubu: İsveç, Türkiye, Letonya, Ukrayna

C Grubu: Polonya, Kosova, Litvanya, Macaristan

D Grubu: İtalya, Hollanda, Hırvatistan, Romanya

E Grubu: Bosna Hersek, Belçika, Fransa, Rusya

F Grubu: Bulgaristan, Çekya, İzlanda, Finlandiya

G Grubu: Almanya, Sırbistan, Avusturya, Gürcistan

H Grubu: İsrail, Büyük Britanya, Yunanistan, Estonya

2019 FIBA Dünya Kupası elemeleri, Kasım 2017'de başlayıp Şubat 2019'da sona erecek.

A Mili Basketbol Takımı'nın eleme maçlarının programı şöyle:

23 Kasım 2017 / Türkiye - Letonya

26 Kasım 2017 / Ukrayna - Türkiye

23 Şubat 2018 / İsveç - Türkiye

26 Şubat 2018 / Letonya - Türkiye

28 Haziran 2018 / Türkiye - Ukrayna

1 Temmuz 2018 / Türkiye - İsveç

2019 FİBA World CupTürkiyeÇinTürkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı
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