Doodle ile hatırlatılan 2018 Kış Olimpiyatları bugün başlıyor - Hangi kanalda yayınlanacak?
2018 Kış Olimpiyatları, Google’ın eğlenceli doodle tasarımı ile bir kez daha hatırlatıldı. Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 23. Kış Olimpiyat Oyunları, bugün itibariyle başlıyor. Peki Türkiye'deki 8 sporcunun da yer alacağı 2018 Kış Olimpiyatları ne zamana kadar devam edecek, olimpiyatlar hangi kanaldan izlenebilecek?
Google 2018 Kış Olimpiyatlarına özel doodle hazırladı. Ünlü arama motorunun kış oyunlarının 1. Gününe özel doodle tasarımına tıklayan kullanıcılar, Kış Olimpiyatları ile ilgili bilgilere tek bir sayfadan ulaşabiliyor. Peki bu yıl Kış Olimpiyatları ne zamana kadar devam edecek?
2018 Kış Olimpiyat Oyunları 9-25 Şubat 2018 tarihleri araında Güney Kore'nin Pyeongchang, Gangneung ve Jeongseon bölgelerşbde düzenlenecek. Kış Olimpiyatlarının tamamlanmasının ardından 9-18 Mart 2018 tarihlerinde ise 2018 Paralimpik Kış Oyunları düzenlenecek. Olimpiyatlarda 95 ülkeden 2900 sporcunun katılması bekleniyor. Oyunlarda 7 dalda 15 kış sporu yer alacak.
Kayakla atlamada mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 79 metrelik atlayış ve 68,2 puanla normal tepe elemelerini geçemedi. Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda normal tepe bireysel elemelerini geçemedi.
Kayakla atlamada mücadele eden 20 yaşındaki Fatih Arda İpçioğlu, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda, erkekler normal tepe bireysel elemelerinde piste çıktı. Türkiye'yi bu kategoride olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda, 79 metrelik atlayış ve 68,2 puanla 57 yarışmacı arasında son sırada yer aldı.
Elemelerde Alman Andreas Wellinger 103 metre atlayış ve 133,5 puanla zirveye yerleşirken, Polonyalı Kamil Stoch 104 metre atlayış ve 131,7 puanla ikinci, vatandaşı Dawid Kubacki 104,5 metre atlayış ve 129,6 puanla üçüncü oldu.
Toplam 50 sporcunun yarışacağı erkekler normal tepe bireysel kategorisinde final mücadelesi 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları hangi kanalda yayımlanacak?
Heyecanla beklenen Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları Türkiye'de TRT tarafından yayınlanacak. Sporseverler TRT Spor ekranlarından Olimpiyat Oyunlarını canlı izleyebilecekler.
Kış Olimpiyatları için 15 bin yumurta!
Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15,000 yumurta sipariş etti.
Google Tercüme'yi kullanan Norveç Olimpiyat takımı yetkilileri, Korece verdikleri siparişte 1,500 yumurta yerine yanlışlıkla 15,000 bin yumurta aldıklarını ifade etti.
Norveç takımının aşçısı Stale Johansen, Norveç gazetesi Aftenposten'e açıklamasında 13,500 yumurtayı geri göndermeyi başardıklarını söyledi.
BBC Kore Servisi'nden gazeteci David Cann, Kore'nin farklı bir sayma sistemi olduğunu ve imla hatasının da buna katkı sağlamış olabileceğini belirtti.
Korece 1,500 ile 15,000 arasında yazılış farkı şöyle:
Norveç olimpiyat heyetinin başkanı Tore Ovrebo, Pyeongchang kentindeki basın toplantısında "Siparişlerde fazladan bir sıfır vardı. Yani 1,500, 15,000 oldu. Büyütülecek bir durum yok" dedi. Norveç Kış Olimpiyatları'na 109 sporcu gönderdi.
Kış Olimpiyatlarında ABD temcsilcileriyle görüşmeyeceğiz
Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat (DHA) Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Jo Yong Sam, Kış Olimpiyatlarında ABD yetkilileriyle görüşme niyetlerinin olmadığını söyledi.
Kuzey Kore devlet medyası KCNA'da yer alan habere göre, Bakan Jo Yong Sam, Kuzey Kore Olimpiyat delegesinin Güney Korede düzenlenecek olan Kış Olimpiyatlarında ABD temsilcileriyle görüşme niyetinde olmadığını söyledi.
Jo Yong Sam, Açıkça konuşmak gerekirse, Güney Korede bulunduğumuz süre boyunca ABD yetkilileriyle görüşmeyeceğiz. Heyetimizin Güney Kore ziyareti, yalnızca olimpiyat oyunlarına katılmak ve etkinliğin başarısına tanık olmaktır dedi.
Kış Olimpiyatlarındaki delegeyi yönetecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen günlerde, Güney Kore ziyareti boyunca Kuzey Kore yetkilileriyle görüşme olasılığı bulunduğunu söylemişti. Fakat Kuzey Kore yetkililerinin açıklamasından bir gün sonra Pence, Kuzey Kore hükümetinin devam ettirdiği nükleer ve balistik füze çalışmalarına tepki olarak yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.
Pence, Japonya ziyareti sırasında konuyla ilgili, ABD'nin yakın bir zamanda Kuzey Koreye şu ana kadarki en zorlu ve en agresif ekonomik yaptırımları uygulayacağını açıklıyorum. Kuzey Koreyi, nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirene kadar izole etmeye devam edeceğiz dedi.
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları
Japon Noriaki Kasai, kış olimpiyatlarına 8'inci kez katılarak bu alanda yeni rekorun sahibi olacak. 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama branşında yarışmaya hazırlanan Japon Noriaki Kasai, oyunlara 8'inci kez katılarak rekor kıracak.
Japonya adına kayakla atlamada yarışacak 6 erkek sporcu arasında yer alan 45 yaşındaki Kasai, kariyerinde 8'inci kez kış olimpiyatlarına katılarak rekoru paylaştığı luge disiplininde yarışan Rus Albert Demchenko'yu geçecek. Olimpiyatın açılış töreninde Japonya adına bayrak taşıyacak Kasai, kıracağı rekordan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Asıl amacım ise daha önce kazanamadığım altın madalyayı elde etmek. PyeongChang'da bu nedenle yarışıyorum." diye konuştu.
Albertville'de düzenlenen 1992 Kış Olimpiyatları'ndan başlayarak tüm oyunlara katılan Kasai, bu süreçte iki gümüş ve bronz madalya elde etmişti.
6 Haziran 1972 tarihinde dünyaya gelen Kasai'nin kış olimpiyatlarına katılan en yaşlı sporcu unvanını elde etmesi için bir süre daha beklemesi gerekiyor. 58 yaşında İsveç Curling Takımı ile 1924 Kış Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Carl August Kronlund, oyunlara katılan en yaşlı sporcu unvanını elinde bulunduruyor.
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