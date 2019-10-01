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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.10.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

2004 doğumlu Zeki Pirhan, Mardin'den İstanbulspor'a transfer oldu!

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2004 doğumlu Zeki Pirhan, Mardin'den İstanbulspor'a transfer oldu!

Mardin Büyükşehir Başakspor U16 futbol takımının başarılı futbolcusu Zeki Pirhan Cırık, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer oldu.

Vali Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destek ve emekleri ile kurulan Mardin Büyükşehir Başakspor futbol altyapısı ilk meyvelerini vermeye başladı.

Daha önce 2005 doğumlu Toprak Arvin Gürbüz'ü Altınordu'ya transfer eden Başakspor altyapısı, şimdi de 2004 doğumlu Zeki Pirhan Cırık'ı TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer etti.

Yaklaşık üç senedir Başakspor altyapısı U15 ve U16 takımlarının kaptanlığını yapan 2004 doğumlu genç sporcusunun emeklerinin karşılığını aldığını kaydeden Başakspor altyapısı sorumlusu Faris Çalbay, "İlerde çok iyi yerlerde göreceğimiz iki genç sporcumuzu profesyonel liglerde oynayan takımlara transfer ettik. Mardinli genç futbolculara çok iyi rol model olacak olan bu futbolcu kardeşlerimizin başarısının haklı gururunu yaşıyoruz. Mardin'den Türk futboluna çok yetenekli iki genç futbolcumuzu kazandırmak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu konuda bizlere ve genç sporcu kardeşlerimize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen sayın Valimiz Mustafa Yaman'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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2004 doğumlu Zeki Pirhan, Mardinden İstanbulspora transfer oldu

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