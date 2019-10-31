1907 Fenerbahçe Engelli yıldızlar, Beşiktaş ile karşı karşıya
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçında 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Fatih Spor Kompleksi'ndeki mücadele 1 Kasım Cuma Günü, saat 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş, son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu. Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile grupta lider durumda bulunuyor.
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