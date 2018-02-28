18'lik Abdülkadir'in piyasa değeri belli oldu!
Süper Lig'de arzuladığı sıralamanın bir hayli gerisinde kalan Trabzonspor'da, genç oyuncular Avrupa piyasasında ağabeylerini geçti.
Yusuf Yazıcı 7.5 milyon euro ile takımın en pahalı ismi. Abdülkadir de 6 milyon Euro ile ikinci sırada...
Transfermarkt verilerine göre, takımın en pahalı isimlerinin başında 7 milyon 500 bin euro (34 milyon 983 bin TL) ile 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı geliyor. Bu ismi ise 6 milyon euro ile (27 milyon 981 bin TL) ile 23 yaşındaki Okay Yokuşlu takip etti. 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün değeri de 4 milyon euro (18 milyon 657 bin TL). Bordo-mavili takımda bu 3 futbolcu değerlerini yükseltirken, diğer oyuncuların bazıları mevcut değerlerini korudu, değer kaybı yaşayan isimler de oldu.
DEĞERİNİ KORUYANLAR
Bu sezon 18 golle en takımın skorer ismi olan Burak Yılmaz 3 milyon 500 bin euro (16 milyon 309 bin TL) olan değerini korudu. Onazi'nin piyasa değeri de 4 milyon euro'da (18 milyon 657 bin TL) kaldı. 1 milyon 500 bin euro ile (6 milyon 989 TL) Pereira ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mustafa Akbaş da 800 bin euro (3 milyon 727 bin TL) olan değerini koruyan isimler arasında yer aldı. (Fotomaç)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle