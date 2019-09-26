16'lık futbolcu Old Trafford'u salladı!
İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United, İngiltere Championshp Ligi ekiplerinden Rochdale takımını evi Old Trafford'da konuk etti.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar penaltı atışlarında 5-3 kazandı.
Maçta dikkat çeken en büyük olay, konuk ekibin beraberlik golünü 16 yaşındaki futbolcu Luke Matheson'ın kaydetmesiydi.
Mason Greenwoold'un 68. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Manchester ekibi, 16'lık futbolcunun 76. dakikadaki golüne engel olamadı.
Penaltı atışları sonunda turlayan taraf Manchester United oldu.
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