15 maçla 3 TL'ye efsane kupon tutturdu!
869'uncu iddaa dönemi efsane bir kuponla sona erdi! Bir Nesine.com kullanıcısı 15 maçla 3 TL'ye efsane bir kupon tutturdu!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
869'uncu iddaa döneminde, bir Nesine.com kullanıcısı 15 maçla 3 TL'ye 3.469 katı tutturdu, 14.056 TL kazandı!
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