 111 yılın seçimi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Spor Arena
30.04.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

 111 yılın seçimi!

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 111 yılın seçimi!

Her sayısı ayrı bir rekor kıran Spor Arena Plus’ta futboldan basketbola, atletizmden güreşe dek hemen her spor branşından haber ve araştırmaların yanı sıra 20’yi aşkın yazarın yazıları yer alıyor.

DERGİLİK uygulaması ve hurriyet.com.tr’den erişilebilen Spor Arena Plus’ın mayıs sayısı yayına girdi. Nisanda 100 bin okuyucuya ulaşarak yeni bir rekora imza atan dijital dergi, mayıs ayında da dopdolu.

2-3 Haziran’da yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek Fenerbahçe’nin geçmişten bugüne kadar yaptığı tüm kongreleri mercek altına alan Spor Arena Plus, unutulmaya yüz tutmuş müthiş detayları yeniden gün yüzüne çıkardı.

Adil Demirçubuk’un hazırladığı 50 sayfalık Fenerbahçe dosyasını kaçırmayın. Dergideki diğer konulardan bazıları şöyle:

- Beşiktaş taraftarı oyuncu-yazar Zafer Algöz, siyah beyazlı renklere olan aşkını muhteşem fotoğraflar eşliğinde anlattı.

- İlhan Mansız, futboldan sonra golfe başlamasının 10 nedenini yazdı.

- Murat Meriç, Galatasaray taraftarlarının en sevdiği şarkı, ‘Re re re, ra ra ra’nın sözlerini yazan ünlü gazeteciyi kaleme aldı.

- Bir yanda Tiyatrocular-Edebiyatçılar, diğer yanda Taş Devri-Bronz Devri derbileri!..

- Tarihin en pahalı sakatlığı! 10 ayda tam 24 milyon TL kaybetti.

NASIL SATIN ALABiLiRSiNiZ?

1- ‘edergi.sporarena.com’ veya ‘hurriyet.com.tr/edergi-sporarena’ adresine girip ‘Satın Al’ butonuna basın.

2- Derginin hangi sayısını satın almak istediğinizi seçin ve ‘Sepete Ekle’ butonuna basın. 

3- Açılan sayfada ‘Satın Al’ butonuna basarak ilerleyin.

4- İletişim için gerekli e-mail ve fatura adresi bilgilerini yazın ve ‘Ödeme Seçenekleri’ butonuna basın.

5- Banka kredi kartı bilgilerini yazın ve onaylayın.

6- İşleminiz tamamlandı. ‘İndir’ linkine basıp, dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca ‘İndirme’ linki e-mail adresinize gönderilecektir.

 

SPOR ARENA PLUS AYNI ZAMANDA DERGİLİK’TE

· SPOR Arena Plus, Dergilik uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan da indirilebiliyor.

 

 

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