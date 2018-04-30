111 yılın seçimi!
Her sayısı ayrı bir rekor kıran Spor Arena Plus’ta futboldan basketbola, atletizmden güreşe dek hemen her spor branşından haber ve araştırmaların yanı sıra 20’yi aşkın yazarın yazıları yer alıyor.
DERGİLİK uygulaması ve hurriyet.com.tr’den erişilebilen Spor Arena Plus’ın mayıs sayısı yayına girdi. Nisanda 100 bin okuyucuya ulaşarak yeni bir rekora imza atan dijital dergi, mayıs ayında da dopdolu.
2-3 Haziran’da yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek Fenerbahçe’nin geçmişten bugüne kadar yaptığı tüm kongreleri mercek altına alan Spor Arena Plus, unutulmaya yüz tutmuş müthiş detayları yeniden gün yüzüne çıkardı.
Adil Demirçubuk’un hazırladığı 50 sayfalık Fenerbahçe dosyasını kaçırmayın. Dergideki diğer konulardan bazıları şöyle:
- Beşiktaş taraftarı oyuncu-yazar Zafer Algöz, siyah beyazlı renklere olan aşkını muhteşem fotoğraflar eşliğinde anlattı.
- İlhan Mansız, futboldan sonra golfe başlamasının 10 nedenini yazdı.
- Murat Meriç, Galatasaray taraftarlarının en sevdiği şarkı, ‘Re re re, ra ra ra’nın sözlerini yazan ünlü gazeteciyi kaleme aldı.
- Bir yanda Tiyatrocular-Edebiyatçılar, diğer yanda Taş Devri-Bronz Devri derbileri!..
- Tarihin en pahalı sakatlığı! 10 ayda tam 24 milyon TL kaybetti.
NASIL SATIN ALABiLiRSiNiZ?
1- ‘edergi.sporarena.com’ veya ‘hurriyet.com.tr/edergi-sporarena’ adresine girip ‘Satın Al’ butonuna basın.
2- Derginin hangi sayısını satın almak istediğinizi seçin ve ‘Sepete Ekle’ butonuna basın.
3- Açılan sayfada ‘Satın Al’ butonuna basarak ilerleyin.
4- İletişim için gerekli e-mail ve fatura adresi bilgilerini yazın ve ‘Ödeme Seçenekleri’ butonuna basın.
5- Banka kredi kartı bilgilerini yazın ve onaylayın.
6- İşleminiz tamamlandı. ‘İndir’ linkine basıp, dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca ‘İndirme’ linki e-mail adresinize gönderilecektir.
SPOR ARENA PLUS AYNI ZAMANDA DERGİLİK’TE
· SPOR Arena Plus, Dergilik uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan da indirilebiliyor.
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