10 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'da
Sarı lacivertliler Giuliano’nun bonservisi için 10 milyon Euro karşılığında Al Nassr ile anlaşma sağladı. Brezilyalı, dün takımla birlikte Malatya’ya gitmesine rağmen oynamadı.
FENERBAHÇE, Fernandao’nun ardından Giuliano’yu da Suudi Arabistan’a sattı. Geçen yıl 7 milyon Euro’ya Zenit’ten alınan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 10 milyon Euro karşılığında Al Nassr’a satıldı. Konu ile ilgili ilk açıklama teknik direktör Phillip Cocu’dan geldi. Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası Giuliano’yu neden oynatmadığı sorusunu yanıtlayan Cocu, “Başka bir takımla anlaştı, artık aramızda olmayacak” dedi.
COCU: GİULİANO’NUN GİTMESİNE ÜZÜLDÜM
COCU, Giuliano’yu istemediği iddiasının sorulması üzerine, “Onunla çalışmaktan keyif aldım. Zeki bir oyuncu. Bu hikaye nereden geliyor bilmiyorum ama kulübün durumunu da anlıyorum. Giuliano ile çalışamayacak olmaktan dolayı üzgünüm” diye konuştu.
Giuliano Fenerbahçe’de oynadığı 41 resmi maçta 16 gol attı, 6 asist yaptı. Sarı lacivertliler Fernandao’yu da bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda’ya 3 milyon Euro’ya satmıştı.
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