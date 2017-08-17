1 numarayla, 1 saat baş başa! Demirören...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ziyaret etti ve başbaşa görüştü.
NYON BULUŞMASI
UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü.
Ziyarette UEFA Başkanı Ceferin ile TFF Başkanı Demirören bir çok konuda görüş alışverişinde bulundu. Dünya futbolundaki gelişmeler, yaz döneminde futbolda yaşanan transferler, kulüp lisans sistemi, Türk takımlarının Avrupa’daki son durumu ve güncel konular gündeme geldi.
KRİTİK BİR KONU...
İki başkan ağırlıklı olarak ise finansal fair play konusunda Türk kulüplerinin kur farkı nedeniyle yaşadığı sorunu ele aldı.