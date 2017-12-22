1,5 milyar euroluk maç!

Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.
İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.
EN DEĞERLİ REAL MADRİDLİ RONALDO
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.
Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda.
Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.
REAL MADRİD KADROSUNUN PİYASA DEĞERİ İSE ŞÖYLE:
Oyuncu Piyasa değeri
Cristiano Ronaldo 100 milyon avro
Gareth Bale 80 milyon avro
Toni Kroos 70 milyon avro
Karim Benzema 60 milyon avro
Sergio Ramos 40 milyon avro
Luka Modric 40 milyon avro
Isco 40 milyon avro
Marcelo 38 milyon avro
Raphael Varane 35 milyon avro
Dani Carvajal 32 milyon avro
Casemiro 30 milyon avro
Marco Asensio 30 milyon avro
Mateo Kovacic 25 milyon avro
Theo Hernandez 20 milyon avro
Keylor Navas 18 milyon avro
Dani Ceballos 17 milyon avro
Nacho Fernandez 15 milyon avro
Lucas Vazquez 15 milyon avro
Jesus Vallejo 15 milyon avro
Marcos Llorente 15 milyon avro
Kiko Casilla 6 milyon avro
Borja Mayoral 2,5 milyon avro
Achraf Hakimi 300 bin avro
- EN PAHALISI MESSİ
İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.
Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular
arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.
Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı
nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33
milyon avro değer biçiliyor.
Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip.
Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:
Oyuncu Piyasa değeri
Lionel Messi 120 milyon avro
Luis Suarez 90 milyon avro
Sergio Busquets 60 milyon avro
Ivan Rakitic 45 milyon avro
Gerard Pique 40 milyon avro
Ousmane Dembele 33 milyon avro
Jordi Alba 32 milyon avro
Samuel Umtiti 30 milyon avro
Marc-Andre ter Stegen 25 milyon avro
Sergi Roberto 25 milyon avro
Andre Gomes 25 milyon avro
Andres Iniesta 20 milyon avro
Paulinho 20 milyon avro
Nelson Semedo 20 milyon avro
Paco Alcacer 18 milyon avro
Denis Suarez 18 milyon avro
Lucas Digne 16 milyon avro
Arda Turan 15 milyon avro
Rafinha 15 milyon avro
Gerard Deulofeu 12 milyon avro
Jasper Cillessen 9 milyon avro
Javier Mascherano 8 milyon avro
Aleix Vidal 7,5 milyon avro
Thomas Vermaelen 3 milyon avro