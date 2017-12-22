1,5 milyar euroluk maç!

Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.



Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.



İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.

EN DEĞERLİ REAL MADRİDLİ RONALDO

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.



Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda.

Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.



REAL MADRİD KADROSUNUN PİYASA DEĞERİ İSE ŞÖYLE:

Oyuncu Piyasa değeri

Cristiano Ronaldo 100 milyon avro

Gareth Bale 80 milyon avro

Toni Kroos 70 milyon avro

Karim Benzema 60 milyon avro

Sergio Ramos 40 milyon avro

Luka Modric 40 milyon avro

Isco 40 milyon avro

Marcelo 38 milyon avro

Raphael Varane 35 milyon avro

Dani Carvajal 32 milyon avro

Casemiro 30 milyon avro

Marco Asensio 30 milyon avro

Mateo Kovacic 25 milyon avro

Theo Hernandez 20 milyon avro

Keylor Navas 18 milyon avro

Dani Ceballos 17 milyon avro

Nacho Fernandez 15 milyon avro

Lucas Vazquez 15 milyon avro

Jesus Vallejo 15 milyon avro

Marcos Llorente 15 milyon avro

Kiko Casilla 6 milyon avro

Borja Mayoral 2,5 milyon avro

Achraf Hakimi 300 bin avro

- EN PAHALISI MESSİ

İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.

Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular

arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.

Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı

nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33

milyon avro değer biçiliyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip.

Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:

Oyuncu Piyasa değeri

Lionel Messi 120 milyon avro

Luis Suarez 90 milyon avro

Sergio Busquets 60 milyon avro

Ivan Rakitic 45 milyon avro

Gerard Pique 40 milyon avro

Ousmane Dembele 33 milyon avro

Jordi Alba 32 milyon avro

Samuel Umtiti 30 milyon avro

Marc-Andre ter Stegen 25 milyon avro

Sergi Roberto 25 milyon avro

Andre Gomes 25 milyon avro

Andres Iniesta 20 milyon avro

Paulinho 20 milyon avro

Nelson Semedo 20 milyon avro

Paco Alcacer 18 milyon avro

Denis Suarez 18 milyon avro

Lucas Digne 16 milyon avro

Arda Turan 15 milyon avro

Rafinha 15 milyon avro

Gerard Deulofeu 12 milyon avro

Jasper Cillessen 9 milyon avro

Javier Mascherano 8 milyon avro

Aleix Vidal 7,5 milyon avro

Thomas Vermaelen 3 milyon avro