Söz dizisinin 28. bölümü ne zaman? Yeni bölüm Star Tv yayın akışında neden yok?

Söz dizininin yeni bölüm fragmanında tarih detayı şaşırttı. Yılbaşı sonrası pek çok kanal dizilerine ara verdi, ertelenen dizilerden biri de başrollerini Tolga Sarıtaş, Mehmet Özhür, Aybüke Pusat ve Nihat Altınkaya’nın paylaştığı Söz oldu. 25 Aralık tarihli son bölümden bu yana fragman araştırması yapan izleyiciler, şimdi tarihi merak ediyor. Peki yeni bölüm ne zaman?



Bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek olan Söz’ün 28. Bölümü bir hafta gecikmeli olarak 8 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.

Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.