Söz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Söz 16. bölüm fragmanı son bölümün ardından merakla araştırılmaya başlandı. Son bölümde teröristleri besleyen kişiyi bulma konusunda hayli yol kateden Yavuz, çok iyi bir ipucuna eriştiği esnada trafik kazası geçirmiştir. Söz 16. yeni bölüm fragmanında kaza yaptığı aracın içerisine operasyon düzenlenen Yavuz, bu kaosun içerisinden kurtulabilecek midir? İşte, Söz 16. yeni bölüm fragmanı ve konuyla ilgili detaylı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. Çatışma sürerken bir yanda Hafız diğer yanda ise Fatma hayatta kalma mücadelesi verir. Uzun süren mücadelenin sonunda Tim’i kötü bir sürpriz beklemektedir.



Agâh ile işbirliği yapan Çolak oldukça tehlikeli silahlara ulaşmıştır. Bu silahları ele geçirmek için yapılan eş zamanlı operasyonda Karabatak ve Çaylak yurtdışındaki bir kumarhanede önemli bir istihbarat edinmek için uğraşırken, Yavuz’un liderliğindeki Tim ise büyük bir tehdidin ortasında bulur kendini. İstihbarattan gelen bir fotoğrafla Yavuz hem Büyük Bey ile ilgili bir sırla hem de ölümle burun buruna gelecektir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Teröristler kışlaya büyük bir baskın düzenler. Hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşayacaktır. Tayini çıkan Bahar’ın Karabayır’da kalmak için aradığı çözüm hiç beklenmedik birinden gelecektir. Çolak eski gücüne kavuşmaya devam ederken, Sancar ve adamları ise bir Türkmen köyüne doğru harekete geçer. Türkmenleri korumak için gelen Yavuz ve Tim’i Sancar’dan başka bir tehdit beklemektedir.