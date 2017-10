Sosyal medyanın son 'güzellik' trendi

Bunun son örneği burun deliği çevresine yapıştırılan ve burundaki kılları dışarı taşmış gibi gösteren takma kirpikler oldu.



İşte her şeyi başlatan fotoğraf (Instagram/gret_chen_chen)

Instagram'da @gret_chen_chen kullanıcısının icat ettiği bu "güzellik" trendi, bir anda yayıldı. Birçok kullanıcı Twitter ve Instagram'da burun deliklerine hatta dudaklarına takma kirpikler yapıştırmış halde pozlar verdi.

@gret_chen_chen bu trendi başlatırken ciddi miydi bilinmez ancak hızla ciddiye alındığı söylenebilir.

Nose Hair Extensions inspired by @gret_chen_chen (on IG)👃🏻 yes or no? 🤔

#nosehairextensions #nosehairextension #nosehair pic.twitter.com/ALsvtftJn3