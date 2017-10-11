Sosyal medyanın son 'güzellik' trendi

Bunun son örneği burun deliği çevresine yapıştırılan ve burundaki kılları dışarı taşmış gibi gösteren takma kirpikler oldu.



İşte her şeyi başlatan fotoğraf (Instagram/gret_chen_chen)

Instagram'da @gret_chen_chen kullanıcısının icat ettiği bu "güzellik" trendi, bir anda yayıldı. Birçok kullanıcı Twitter ve Instagram'da burun deliklerine hatta dudaklarına takma kirpikler yapıştırmış halde pozlar verdi.

@gret_chen_chen bu trendi başlatırken ciddi miydi bilinmez ancak hızla ciddiye alındığı söylenebilir.

Bir ay kadar önce de yine Instagram'da dalgalı kaşlar moda olmuştu. Yılan gibi kıvrılan bu kaşların popülerliği kısa sürede sona erdi.

Fotoğraf: Instagram/glowcon

Burun kılı modasının geleceğini ise zaman gösterecek ancak internetteki yorumlara bakılırsa ömrünün çok da uzun olması beklenmiyor.