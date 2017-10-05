Sorunların üstesinden gelebilmek için anda kalın

Hemen anda kalabilir miyiz?
Evet kalabilirsiniz. Fakat eylem tıpkı bir sınav gibi bir spor dalı çalışmalar gerektiriyor. Ve çok hızlı bir şekilde tam anlamıyla yapabilmek mümkün olmuyor. Çünkü geldiğimiz şu ana kadar yapacağınız bu eylemin tam tersi yönünde bir hayat deneyimledik. Şu anda anda kalmaya başlayın ve anda kalmanızın sonuna doğru en iyi siz kalın!
Peki anda kalmak nedir?
Anda kalmak, anda kalmak... Onlarca kez birden fazla insandan bunu duydunuz. Peki nedir bu anda kalmak? Anda kalmak; yapılan işe tam anlamıyla enerjiyi ve dikkati vermek anlamına gelmektedir. Zihnin ve fiziğin aynı şeyleri deneyimlemesi demektir. Yapılan bu eylem ile birlikte kalitesiz anlar ortadan kaldırılarak, kaliteli ve keyifli anlara tanıklık edilebilir.
Kabul edin
Anda kalmayı reddetmemizin en başlı sebeplerinden bir tanesi o anı reddetmemizden ve kafamızın bulanık olmasından kaynaklanıyor. Fakat yapılan hatayı kabul etmek, beraberinde deneyimlemeyi ve anda kalmayı gerektiriyor. Bu yüzden bütün güzelliklerle ve kötülüklerle kabul edin.
Hava almak için dışarı çıktınız…
Hava almak için dışarı çıktınız fakat sürekli olarak dün ofiste yaşadığınız bir mevzuyu düşünüyorsunuz. Aklınız ofiste, bedeniniz ise sahilde. Yani ne tam anlamıyla sahilde olabiliyorsunuz ne de ofiste… Bir seçim yapmanız gerekiyor. Ya gerçekten sahilin havasını içinize çekin ve tüm zihninizle aynı zamanda bedeninizle olun ya da eve gidin ve oturduğunuz yerde ofisi düşünün.
O an yerleri siliyorsanız en iyisini yapın…
Eğer yerleri siliyorsanız en iyi siz silin, eğer bulaşıkları yıkıyorsanız en iyi siz yıkayın. En iyisinden ziyade en keyifli siz yapın. Öyle bir keyifli yapın ki bu durum sizi neşeden kahkahalara boğsun. Tüm vücudunuzla ve zihninizle orada olun. Bulaşık yıkamayı bıraktıktan sonra bulaşık yıkamanın ne kadar keyifli bir şey olduğundan bahsedin.
Meditasyon yapın
Anda kalmaya şimdiden başlayın. Ve bu süreci bir meditasyon ile başlatın. Zihninizdeki sesleri susturun, nefes egzersizleri yapın. Bu rahatlığı ömrününüzün sonuna kadar yayın. Anda kalmanın ne kadar keyifli bir aktivite olduğunu bir süre sonra siz de anlayacaksınız. Ve bu süreç içerisinde karar almak için düşünmenin yersiz olduğunu, anda kalarak en iyi kararların verilebileceğinizi de anlayacaksınız.
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