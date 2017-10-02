Sonbahar düğünleri mevsim geçişine denk geldiği için çoğu zaman giyim konusunda karmaşa yaratır. Doğanın değişim ve dönüşüm içine girdiği sonbaharda tercih edilen kıyafet renkleri de değişiklik gösterir. Koyu renklerin yanında naturel tonlar da sonbahar düğünleri için ideal renk seçenekleri olabilir.
İşte sonbahar düğünlerine özel stil tüyoları:
Cut out elbiseler
Cut out elbiseler sonbahar düğünlerinde göz alıcı görünmenizi sağlayabilir. Pencereli olarak da adlandırılan bu modern elbiselerde uzun, vücudu saran kesimlere ve ikili renk blokları olan modellere şans verebilirsiniz.
Dantel elbiseler
Dantel şıklığı en iyi yansıtan kumaşlardan biri. Diz altı dantel elbiseler son dönemlerde en şık düğün elbise alternatifleri arasında. Naturel tonlar olan bej ve açık yeşil ise sizi bu tarz bir dantel elbisenin içerisinde oldukça zarif gösterebilir.
Şifon elbiseler
Sonbaharın hafif esintili havasını şifon elbiselerle daha romantik hale getirebilirsiniz. Havaların hâlâ çok soğuk olmadığı da düşünülürse uzun ve uçuş uçuş şifon elbiseler sonbahar düğünlerinde en iyi seçenek olarak düşünülebilir. Renk olarak ise tercihinizi siyah veya sarıdan yana kullanabilirsiniz.
Siyah mini elbise
Çok yakın bir tanıdığınızın düğünü değilse siyah minik elbise sonbahar düğünlerinizin en kolay kurtarıcısı olabilir. Siyah elbisenizi dar modellerin yanında hareketli etek kısmı olan modellerden de seçebilir, küpe ve kolyelerle daha çekici hale getirebilirsiniz.
Derin yırtmaçlı elbiseler
Sonbahar düğünü kapalı ve gösterişli bir mekanda yapılıyorsa derin yırtmaçlı elbisenizle iddialı bir stil yakalayabilirsiniz. Bacak dekoltesini öne çıkaran uzun elbisenizi bordo ve siyah gibi koyu ve asil renklerden seçebilir, zarif takılarla kıyafetinizi tamamlayabilirsiniz.
Desenli elbiseler
Düğünde canlı ve enerjik görünmenin en iyi yollarından biri desenli elbiselere yatırım yapmak. Uzun ve beli saran desenli elbiselerinizi sade çanta ve sivri burun düz renk ayakkabılarınızla kombinleyebilirsiniz. Çiçek desenleri sonbahar düğünlerini daha hoş kılabilir.
Sırt dekolteli elbiseler
Sırt dekoltesi hoş ve estetik bir görünüm sunar. Çapraz bantlı veya şeritli modellerle zarafetinizle göz kamaştırabilirsiniz. Haki ve mürdüm gibi renklerle tül kumaşlar sırt dekolteli elbiseleri kusursuz kılabilir.
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