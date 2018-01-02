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Son dakika... SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevinden ayrıldı

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olarak 2012 yılının aralık ayında göreve başlayan Vahdettin Ertaş'ın görev süresi 29 Aralık 2017 tarihinde doldu.

Vahdettin Ertaş'ın görev süresi 29 Aralık 2017 tarihinde doldu. SPK'nın resmi internet sitesindeki "organizasyon şeması"ndaki Kurul Başkanı bölümünden Ertaş'ın isminin ve fotoğrafının kaldırıldığı görüldü.

Son dakika... SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevinden ayrıldı

Kurul Başkanının Bakanlar Kurulu tarafından atandığını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından atanan kişinin ve varsa kurul üyelerinin görevlerine başlayacaklarını ifade eden kaynaklar, bu sürecin çok fazla uzamasının beklenmediğini ifade etti.

Vahdettin Ertaş, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SPK Başkanlığı görevini Vedat Akgiray'dan devralmıştı.

VAHDETTİN ERTAŞ KİMDİR?

Tokat Artova’da 1964 yılında dünyaya gelen Ertaş, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat ili Yeşilyurt İlçesi’nde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans programını da 1991 yılında tamamlayan Ertaş , 1996 yılında İngiltere Lancaster Üniversitesi’nde MBA derecesi ile yüksek lisans derecesi aldı.Ertaş, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora derecesi aldı. 

 

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Etiketler: son dakika
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